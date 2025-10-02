Pioli motivato ma poco felice, certo di ritrovare i valori. Gazzetta: "La coppa serve a questo"

Su La Gazzetta dello Sport ci si concentra sulla partita di stasera tra Fiorentina e Sigma Olomouc ripartendo dalle parole e dall'atteggiamento tenuto ieri da Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico si è detto motivato anche se l’espressione alla vigilia della prima partita del tabellone di Conference League, al Franchi alle 21 contro i cechi - non accreditati come dei fenomeni ma certamente da non sottovalutare - è quella di un uomo che non può essere felice: i risultati in campionato lo inchiodano nella zona calda della classifica con tre soli pareggi e zero vittorie e c’è una serie di sfide contro le big all’orizzonte.

La Fiorentina deve sfruttare la gara di stasera per rilanciarsi. Pioli ha dato solo un'indicazione ed è quella di De Gea confermato in porta, ma la presenza di Piccoli con lui in sala conferenze del Viola Park e la squalifica di Moise portano a pensare che il bergamasco, costato una fortuna, debutti da titolare in Europa. Anche se per i cechi il pericolo è Edin Dzeko con la sua esperienza e la sua capacità di far gol. È vero che il bosniaco non è venuto a Firenze per fare la comparsa e la forte personalità che ha dice che vuole incidere. Ma la sensazione (salvo uso del 3-4-1-2) è che oggi entri a gara in corso, lasciando spazio ancora al 3-5-2 e ad Albert Gudmundsson a sostegno di Piccoli. Pioli è certo di riuscire a trovare i valori di questa squadra costruita con un mercato che lui ha avallato, e ci tiene a sottolinearlo. Oggi, senza anche Sohm, che soffre di fascite plantare, oltre a Lamptey, cercherà di ridare entusiasmo a chi ha perso qualche puntata e vive un momento personale che si aggiunge a quello difficile del gruppo. Comuzzo, Fagioli, Ndour possono avere un’occasione. Le notti di coppa servono anche a questo. E la Fiorentina, finalista due volte con Italiano e semifinalista nella passata stagione con Palladino, in questa Conference vuol continuare ad essere protagonista.