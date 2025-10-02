Franchi quasi deserto per Fiorentina-Sigma. La Conference non ha mai fatto breccia

Il Corriere dello Sport, nel suo punto sulla partita di stasera tra Fiorentina e Sigma Olomouc, analizza anche la cornice di pubblico che farà da sfondo al match. Il Franchi sarà quasi deserto, visti gli 8mila spettatori totali attesi per la sfida tra viola e cechi. Per la precisione 500 tifosi ospiti e circa 7500 locali, racchiusi in 3400 mini abbonamenti venduti per le sfide di Conference League e i circa 4000 biglietti staccati.

Uno stadio tutt'altro che pieno ma che ormai ha abituato a questo per quanto riguardano le gare internazionali vissute negli ultimi tre anni: il terzo torneo internazionale per importanza non ha mai fatto breccia sulla maggior parte dei sostenitori viola, che perlopiù hanno preferito seguire la propria squadra del cuore da casa. La Conference ha diviso l’ambiente, rimasto scottato dalle due finali perse consecutivamente. Oggi si riparte con un colpo d'occhio non esaltante sulle gradinate.