Per il Corriere Fiorentino Mastantuono è "L'uomo dei sogni": scene che non si vedevano da anni

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Scene di una Fiorentina e di una Firenze che furono e che, finalmente, sono di nuovo. Scene di estati vissute sognando, con l’orgoglio di chi per storia vuole e deve aver l’ambizione di competere con le «grandi». Scene che oggi si possono coniugare di nuovo al presente grazie a un mercato impensabile. Il Corriere Fiorentino racconta la giornata vissuta ieri dal tifo viola.

L’arrivo di Franco Mastantuono ha riportato entusiasmo e ambizione in città. Circa 500 tifosi hanno accolto il talento argentino all’aeroporto di Peretola, sfidando il caldo e il ritardo del volo, tra bandiere, cori e maglie del Real Madrid, dell’Argentina e del River Plate. Un’accoglienza da grande protagonista per il nuovo gioiello viola, accompagnato dal coro «Olé olé olé olé Francoooo... Francoooo». Dopo l’abbraccio dei tifosi all’aeroporto, Mastantuono si è diretto al Viola Park, dove ha trovato un altro bagno di folla. Una giornata che racconta il ritrovato entusiasmo di Firenze, pronta a sognare con un giocatore arrivato tra grandi aspettative e con la voglia di diventare uno dei nuovi simboli della Fiorentina.