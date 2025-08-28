FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 2-2, Ranieri entra e segna: tutto in parità al Mapei

Fiorentina-Polissya 2-2, Ranieri entra e segna: tutto in parità al Mapei
© foto di Federico De Luca 2025
Primo Piano
di Samuele Fontanelli

Entra e segna Luca Ranieri. Il capitano della Firoentina, appena entrato all'85' al posto di Viti, è andato in rete nemmeno due minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Corner di Gudmundsson, spizzata di Gosens e Ranieri chiude in rete sul secondo palo. La Fiorentina mette in ghiaccio la qualificazione.