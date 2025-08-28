FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 0-2, palo di Fazzini: prima vera occasione dei viola

Fiorentina-Polissya 0-2, palo di Fazzini: prima vera occasione dei violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:13Primo Piano
di Samuele Fontanelli

La Fiorentina inizia con un altro piglio la ripresa. I gigliati vogliono reagire e rimettere il doppio confronto in sicurezza. Dopo una prima frazione senza grandi occasioni, il primo vero squillo dei viola porta la firma di Jacopo Fazzini che, partito da centrocampo palla al piede, è arrivato a calciare da dentro l'area di rigore avversaria. Il suo tiro però si è stampato sul palo alla sinsitra di Kudryk. Prima vera occasione per la Fiorentina.