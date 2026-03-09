Fiorentina-Parma, le pagelle dei quotidiani salvano Ranieri: "Si distingue dalla mediocrità"

vedi letture

La Fiorentina impatta contro il Parma. Uno 0-0 casalingo che fa felice ben pochi in casa viola, anche se c'è comunque un lato positivo: zero gol presi dopo i sette nelle gare contro Jagiellonia e Udinese, una difesa che - anche facilitata dall'atteggiamento del Parma - ha subito poco. E tra i difensori spicca Luca Ranieri, autore di un'altra prova di maturità, con pochissime sbavature. Il numero sei viola è considerato da giornali e siti specializzati l'Mvp della Fiorentina per quanto riguarda il pari di ieri. " Nella mediocrità dei due tempi, risalta il suo modo di difendere e di proporsi dalla metà campo in su. Per dire", scrive il Corriere dello Sport

Luca Ranieri vs Parma, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

La Nazione: 6,5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 6,5