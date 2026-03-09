Fiorentina-Parma, Harrison è il peggiore per i quotidiani: "Scollegato dalla squadra"

vedi letture

Nello scialbo pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Parma è difficile pescare un giocatore che si sia distinto per attitudine e colpi. Quel giocatore di sicuro non è Jack Harrison: uscito tra i fischi nella ripresa, l'inglese ha disputato 80' ricchi di errori, imprecisioni soprattutto nei cross, scelte tecniche e concettuali sbagliate. Un vorrei ma non posso sintetizzato dalle pagelle dei quotidiani: il Corriere dello Sport scrive che "L’esterno che dovrebbe saltare l’uomo e fare cross su cross al centro dell’area avversaria. Dovrebbe. Scollegato in tutto e per tutto", dandogli 4,5, stesso voto per Tuttosport. Ecco i giudizi di quotidiani e siti specializzati sulla prova dell'ex Leeds.

Jack Harrison vs Parma, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5

La Nazione: 4,5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5