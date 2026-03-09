Fiorentina-Parma finisce in pareggio e tra i fischi. Tifosi viola esasperati

Finisce ancora una volta sommersa dai fischi, ancora contestata dai propri tifosi sempre più amareggiati ed esasperati. Finisce con l'ennesima occasione gettata alle ortiche perché battere il Parma avrebbe significato presentarsi lunedì prossimo a Cremona, in uno scontro diretto che può davvero incidere sulla corsa salvezza, con tre punti di vantaggio sulla squadra lombarda uscita ko a Lecce. Tuttosport racconta l'ennesima domenica di delusione per la Fiorentina e i suoi tifosi, arrabbiati dopo lo 0-0 contro il Parma. Il pari di ieri, scrive il quotidiano torinese, è specchio della pochezza a livello di gioco e di atteggiamento della squadra di Paolo Vanoli.

L'unica consolazione è che, se fosse finito oggi il campionato, la squadra viola sarebbe salva grazie al punto in più proprio sulla Cremonese terz'ultima: è la prima volta da inizio stagione. Ma è appunto una consolazione effimera perché mancano ancora dieci partite da qui alla fine e per centrare l'obiettivo salvezza la Fiorentina deve fare oggettivamente di più e meglio. «I fischi vanno accettati, i tifosi ci hanno sempre sostenuti anche nei momenti negativi - ha detto Paolo Vanoli in conferenza -. Dobbiamo recuperare brillantezza e l'energia psico-fisica. Siamo stati troppo statici in area di rigore».