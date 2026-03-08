Dagli inviati

Fiorentina-Parma 0-0, cori contro la squadra a fine gara. La Fiesole: "Andate a lavorare"

La Fiorentina è stata sommersa dai fischi e dai cori della Curva Fiesole, ma anche di tutto il resto dello Stadio Franchi al termine della sfida contro il Parma terminata 0-0. Due i cori più utilizzati dalla tifoseria viola, il primo, intonato al momento del fischio finale è stato: "Se andiamo in B vi facciamo un culo così", mentre il secondo è stato "Andate a lavorare".