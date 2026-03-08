Dagli inviati
Fiorentina-Parma 0-0, cori contro la squadra a fine gara. La Fiesole: "Andate a lavorare"
FirenzeViola.it
La Fiorentina è stata sommersa dai fischi e dai cori della Curva Fiesole, ma anche di tutto il resto dello Stadio Franchi al termine della sfida contro il Parma terminata 0-0. Due i cori più utilizzati dalla tifoseria viola, il primo, intonato al momento del fischio finale è stato: "Se andiamo in B vi facciamo un culo così", mentre il secondo è stato "Andate a lavorare".
Fiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
