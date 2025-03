Dagli inviati Fiorentina-Panathinaikos non "infiamma" l'ambiente: biglietteria deserta

Nonostante l'appello della Fiorentina alla tifoseria, non si annuncia un Artemio Franchi delle grandi occasioni. Sono previste circa 16mila persone, ad ora, per l'ottavo di finale in programma stasera contro i greci. E probabilmente la statistica non è destinata a salire granché visto che, come testimoniano le immagini raccolte da FirenzeViola.it, la biglietteria vicina allo stadio è deserta: