Fiorentina opaca anche a Torino. La Nazione: "La differenza la fa ancora De Gea"

La Fiorentina rimane opaca anche a Torino, si legge su La Nazione in merito alla gara di ieri. Niente di scintillante nel gioco e nell’atteggiamento e lo 0-0 contro i granata non corregge le perplessità che hanno accompagnato i viola nel poker di partite d’agosto che ha acceso la stagione. Nel dettaglio, nonostante il tridente varato da Pioli, alla fine la differenza (quella vera) con l’avversario l’ha fatta ancora una volta il portiere, ovvero San De Gea. La mossa a sorpresa di Pioli si chiama Piccoli: subito titolare e subito a completare il maxi-attacco con Kean e Gud.

Il layout del primo tempo viola riprende l’immagine della Fiorentina vista con il Polissya e a Cagliari. Dodò è l’unico che prova a pungere, Gud funziona a intermittenza, Kean rimane troppo solo e impreciso. A ripresentarsi in campo è una Fiorentina meno contratta e più propositiva, ma il contropiede granata rimane insidioso. Si va avanti a fari spenti fino al 90’ e fino a uno 0-0 piccolo piccolo.