Fiorentina, nessun incasso dalle cessioni, ma sul monte ingaggi risparmiati quasi 10 milioni
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni dell'ultimo giorno di mercato della Fiorentina. Quattro le cessioni che si sono concretizzate al ridosso del gong: Jonathan Ikoné al Paris Fc (a titolo definitivo per 3 milioni di euro), Antonin Barak alla Sampdoria, Lucas Beltran al Valencia - questi ultimi due in prestito secco - e Alessandro Bianco al Paok (prestito con diritto di riscatto). Per mancanza di offerte, Pradè, Goretti e Ferrari sono stati costretti a intavolare le trattative sulla base di prestiti secchi.
Quindi, a eccezion fatta per Beltran e Ikoné, nessun incasso. La necessità era però di vendere: per sfoltire la rosa ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Sottil, Ikoné, Nzola, Beltran, Barak, Brekalo, Christensen, Bianco: con le cessioni degli esuberi in questa sessione estiva la Fiorentina risparmia per la stagione 2025-26 circa 10 milioni di ingaggi (9,3 per l'esattezza).
