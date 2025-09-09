Fiorentina-Napoli, caos biglietti. Corriere Fiorentino: "Vendita bloccata, si attende il Casms"

Il Corriere Fiorenitino fa il punto sui biglietti in vista della gara tra Fiorentina e Napoli di sabato. La vendita ancora non è aperta, si attende la decisione del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nelle prossime ore si dovrà pronunciare e dal Viminale a breve potrebbe anche arrivare l'ok per un aumento del settore ospiti, che passerebbe da circa 350 posti a circa il doppio. Da Napoli infatti sperano di poter partire almeno in 700.

Ma l'attesa lascia in sospeso anche molti tifosi viola non abbonati, che non sanno ancora se sabato potranno seguire la partita o meno. La curva Ferrovia è sold out, anche se una quota di biglietti resta comunque disponibile per ogni appuntamento e dunque il pronunciamento del comitato dovrà sbloccare la vendita di questi e di quelli de settore ospiti. Prevedibile dunque una corsa e caccia al biglietto che potrebbe dare comunque un bel colpo d'occhio all'esordio al Franchi della squadra viola.