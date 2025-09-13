Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-1, Comuzzo stende Anguissa in area: De Bruyne su rigore la sblocca

Fiorentina-Napoli 0-1, Comuzzo stende Anguissa in area: De Bruyne su rigore la sbloccaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:56Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato al Franchi

Parte malissimo Fiorentina-Napoli per la truppa di Stefano Pioli. Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio, Di Lorenzo sfugge a Dodo sulla sinistra e calcia in porta: dopo un miracolo di De Gea e un altro salvataggio sulla linea della difesa viola, Comuzzo commette fallo su Anguissa e determina il rigore per i partenopei. Dal dischetto De Bruyne spiazza De Gea e porta avanti il Napoli.