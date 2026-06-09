Non solo Fiorentina, su Miretti anche Como e Venezia: la Juve chiede 15 mln

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Sulle colonne di Tuttosport si torna a parlare del futuro di Fabio Miretti. La Juventus sta infatti definendo una lista di cedibili per far cassa e finanziare il mercato e tra questo rientrerebbe anche il centrocampista, che troppe volte ha deluso nelle occasioni che gli sono state concesse. Sul giocatore però il club bianconero conserva qualche dubbio, visto che farebbe comodo per liste Serie A e UEFA e che a Spalletti non dispiace, inoltre è uno di quelli che guadagna meno e non si tratta di un fattore di poco conto.

Ad ogni modo, su Miretti non mancano le pretendenti. Secondo ciò che riferisce il quotidiano torinese, sulla mezzala si sono stagliate Como (in cerca di italiani per le liste europee), Venezia (neopromosso e bisognoso di giocatori validi e con esperienza) e Fiorentina, da tempo sulle tracce del calciatore. Per la Juventus il cartellino vale almeno 15 milioni di euro, dunque verranno prese in considerazione offerte di quella portata.