Fiorentina-Lecce, che sorpresa tra i convocati viola: c'è anche Gudmundsson!

Attraverso un post sui suoi social, la Fiorentina ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Lecce. Come era stato previsto già nelle scorse ore, hanno dovuto alzare bandiera bianca sia Folorunsho che Adli (oltre che a Kean) ma la sorpresa più grande riguarda il ritorno tra i convocati a tempo di record di Albert Gudmundsson, che dunque è disponibile per giocare già questa sera.



I convocati di Fiorentina-Lecce

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) ZANIOLO Nicolò