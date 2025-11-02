Fiorentina-Lecce 0-1, rete di Berisha: ospiti in vantaggio, cala il gelo al Franchi

E' avanti il Lecce al Franchi. Ha segnato Berisha. Perde un brutto pallone di Ndour. Il numero dieci del Lecce riceve il cross di Tete Morente sul secondo palo e con il piattone brucia tutti. Caviglia prova ad assorbire il taglio di Berisha ma il cross di Morente è perfetto. Il Lecce la sblocca ed è in vantaggio.