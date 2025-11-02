Fiorentina-Lecce 0-1, Pioli cambia tutto il centrocampo: tre cambi all'intervallo

Incredibile, Pioli cambia tutto e si mette 3-4-1-2. Dopo appena 45 minuti di gioco il tecnico viola cambia tutto il centrocampo. Fuori Nicolussi Caviglia, Ndour e Fagioli, ed entrano Mandragora, Sohm e Gudmundsson. Questo fa capire la situazione attuale della Fiorentina di totale confusione.