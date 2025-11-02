Fiorentina-Lecce 0-1, lo stadio intona: "Salta la panchina, Pioli salta la panchina"

"Salta la panchina, Pioli salta la panchina" è questo il coro che si è levato da tutto lo stadio Franchi a meno di dieci minuti dalla fine della gara con il Lecce. Adesso il clima allo stadio si fa ancora più rovente e i tifosi hanno perso definitivamente la pazienza.