Dagli inviati Fiorentina-Lecce 0-1, Berisha punisce i viola: pioggia di fischi del Franchi all'intervallo

Si è da poco concluso allo Stadio Artemio Franchi il primo tempo tra la Fiorentina e il Lecce. Dopo una partenza anche discreta i ragazzi di Pioli si sono sciolti intorno al decimo minuto di gara concedendo campo e palla agli ospiti e facendosi bucare al 23' da un gol di Berisha nato da un bruttissimo pallone perso al limite dell'area da Ndour. Nel finale poi, i viola hanno provato a riaccendersi ma non hanno mai trovato la via della rete, rishciando anche nuovamente di subire gol con un colpo di testa di Gaspar. Al duplice fischio dell'arbitro poi i 22 in campo sono rientrati negli spogliatoi tra i fischi assordanti del Franchi.