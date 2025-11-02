Dagli inviati
Fiorentina-Lecce 0-1, Berisha punisce i viola: pioggia di fischi del Franchi all'intervallo
Si è da poco concluso allo Stadio Artemio Franchi il primo tempo tra la Fiorentina e il Lecce. Dopo una partenza anche discreta i ragazzi di Pioli si sono sciolti intorno al decimo minuto di gara concedendo campo e palla agli ospiti e facendosi bucare al 23' da un gol di Berisha nato da un bruttissimo pallone perso al limite dell'area da Ndour. Nel finale poi, i viola hanno provato a riaccendersi ma non hanno mai trovato la via della rete, rishciando anche nuovamente di subire gol con un colpo di testa di Gaspar. Al duplice fischio dell'arbitro poi i 22 in campo sono rientrati negli spogliatoi tra i fischi assordanti del Franchi.
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c'è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c'è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Giorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Gli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
