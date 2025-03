FirenzeViola Fiorentina-Juventus 3-0, le migliori immagini della partita al Franchi

Grande festa all'Artemio Franchi di Firenze per la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, arrivata per 3-0 grazie alle reti di Gosens, Mandragora e di Gudmundsson. Una partita che ha visto i viola dominare i bianconeri, mai realmente in partita. E a fine match è partita la festa con la Curva Ferrovia, scatenata durante la gara: Palladino e i suoi ragazzi hanno festeggiato assieme ai tifosi una partita che resterà negli annali. Queste le immagini migliori della sfida: