Live Fiorentina-JUFA 1-2: finisce così l'ultima amichevole dei viola. Rivivi il live su FirenzeViola.it!

vedi letture

Si conclude così l’ultima uscita amichevole dei viola, che perdono per 2-1 contro la nazionale universitaria giapponese. Unico gol dei viola siglato da Gudmundsson. Troppi errori grossolani nel secondo tempo regalano la vittoria ai nipponici, che hanno dimostrato qualità e velocità nei singoli. Si conclude così la diretta testuale di FirenzeViola.it. Grazie per aver seguito la partita con noi!

90+5' - Finisce 1-2 per la Japan University: non basta il gol di Gudmundsson alla Fiorentina, che chiude con una sconfitta il suo precampionato

93' - GOL ANNULLATO AI VIOLA! Cross di Fagioli e gol di Dodo, ma il brasiliano era offside, annullato il gol del pareggio ai viola!

90' - Assegnati 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo!

87' - Altro cambio per la JUFA

85' - Poche idee negli ultimi minuti per la Fiorentina, continuano il possesso e la costruzione della Japan University

80' - GOL DELLA JAPAN UNIVERSITY! Va a segno Ikegaya, che trova la zampata vincente dopo un corner

78' - PRIMI CAMBI VIOLA: entra Alessandro Bianco ed esce Edin Dzeko

76' - Viene steso al limite dell'area il numero 10. Punizione battuta dallo stesso, che trova la testa di Dzeko: sarà angolo

75' - Rischia il giallo anche Nicolò Fagioli, che trattiene per la maglia un avversario che stava ripartendo pericolosamente ma l'arbitro lo grazia

72' - Appoggio sbagliato di Dzeko al limite dell'area che mette in difficoltà la difesa viola. Sbagliano però gli avversari con un filtrante che trova Sohm che prova a far ripartire Kean

69' - Bell'apertura di Gosens che la crossa sulla testa di Edin Dzeko che non dà abbastanza forza alla spizzata

67' - Doppio cambio per la JUFA: esce il numero 13, Fujieda ed entra il numero 9,Shimano; esce anche il numero 18, Shinoda ed entra il numero 14 Tanaka

65' - Brutto fallo di Moise Kean su Hosoi, l'arbitro gli risparmia il cartellino

60' - Su cross di Matsunaga, il numero 23 nipponico tira addosso a De Gea che non ha difficoltà nel bloccare la palla che gli arriva con poca forza

58' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Grandissima parata in distensione di Sato su Moise Kean che su assist di Dzeko per pochissimo non trova la porta, ben difesa dal numero 12 avversario

56' - OCCASIONE VIOLA! Su una punizione conquistata da Dodo, Fagioli mette la palla in mezzo per Gudmundsson che la spizza su Sato. Dalla resprinta del portiere Dodo prova a cercare la porta ma la palla viene deviata in calcio d'angolo

54' - Comuzzo regala la palla al numero 10 avversario, Matsunaga che entra in area di rigore viola. Bravo però il difensore viola a riprendere il pallone a spazzarlo via, rimendiando all'errore

51' - OCCASIONE VIOLA! Cross di Dodo, che la mette in mezzo per Kean che tira e centra il portiere avversario che non la blocca e la mette sui piedi di Gudmundsson. L'islandese sfiora il gol, ma è proprio Kean che glielo nega, sbagliando anche sulla ribattuta!

47' - Fagioli cerca ancora Kean con una palla lunga. Il numero 20 viola sembra non arrivare sul pallone, ma sposta di potenza il numero 4 giapponese e arriva sulla linea di fondo. Calcio d'angolo per i viola

46' - Si riparte: via al secondo tempo! SUBITO UN'OCCASIONE VIOLA con Dodo, che grazie ad un passaggio filtrante che lo mette sulla via del gol: il terzino brasiliano sbaglia ancora

--- INTERVALLO ---

45+1' Finisce il primo tempo, sul parziale di 1-1!

45' - Ottima azione viola, con Sohm che cerca la verticalità insieme a Dzeko che serve Dodo che non riesce a impensierire il portiere avversario

41' - Arriva facilmente la JUFA vicino all'area di rigore viola, con il numero 6, Ueki, che trova il tiro dal limite che finisce fuori

40' - Lunga rimessa laterale di Gosens, che trova la testa di Dzeko che però non riesce a dare forza al tiro che finisce nelle mani di Sato

36' - OCCASIONE VIOLA! Funziona bene l'asse Kean- Dzeko, che si inserisce bene dopo il passaggio del numero 20. Deviazione decisiva di Hosoi che la manda in angolo. Ultimo tocco di Ranieri, che la spizza fuori

32' - GOL DELLA JAPAN UNIVERSITY! Cross di Yoshimura che trova il numero 16, Tsuneto, che batte De Gea che non è troppo reattivo. Qualche colpa anche a Pongracic, che si fa scavalcare dal cross. Parziale che è adesso di 1-1

27' - OCCASIONE JUFA! Sempre il solito Matsunaga scarta un paio di giocatori della difesa viola, trovando poi lo spazio per tirare il porta. Tiro debole e centrale che non impensierisce De Gea, nonostante l'ottima giocata del numero 10

24' - OCCASIONE VIOLA! Fagioli trova Kean sul filo del fuorigioco, con un'ottima palla che parte dalla linea di centrocampo. Il numero 20 viola tira però sul portiere avversario

22' - Ottimo il dialogo a centrocampo tra Dodo e Sohm che fanno salire la squadra con un buon fraseggio

20' - OCCASIONE JUFA! Il numero 8, il capitano classe 2004, Yamaichi, si ritaglia lo spazio entrando in area di rigore. Passaggio per Matasunga che tira su un giocatore viola che manda la palla fuori. Calcio d'angolo

15' - GOOOOOL! Trova il primo gol di questo precampionato Gudmundsson. L'assist è di Sohm!

14' - La Fiorentina cerca di costruire dal basso, con Dzeko che si abbassa a prendere palla. Il numero 11 viola si ritaglia i suoi spazi e crea profoindità

12' - Lungo possesso palla dei nipponici, la Fiorentina in costante pressing soprattutto con Gosens. Ottimo dialogo con Kean

8' - Pongracic regala un pallone velenoso al numero 10 Matsunga, che prova a far ripartire la sua squadra, fallendo

7' - Progressione di Gosens, che con un gioco di prestigio cerca Kean, libero in area. L'italiano e il tedesco si cercano e si trovano bene ma l'azione non si concretizza con Gosens che trova l'avversario sul tiro

4' - OCCASIONE JUFA! Dall'angolo che si era creato con un tiro da fuori area del 10 avversario (grande parata di De Gea), la JUFA si crea un'altra occasione con il numero 3 Hosoi che la butta fuori

2' - OCCASIONE VIOLA! Progressione di Kean, che salta il numero 16 giapponese. Passaggio per Dodo, che dal limite dell'area tira fuori

1' - PARTITI! Inizia l'ultima uscita amichevole dei viola

20.01 Scendono le squadre in campo, con il consueto momento di saluti tra le due squadre. Prima delle foto di squadra, i giapponesi si sono inchinati proprio alla fine dell'inno viola

Alle ore 20.00 inizierà l'ultima amichevole della Fiorentina di Stefano Pioli, che affronterà la Japan University F.A. La nazionale universitaria del giappone si è già scontrata precedentemente con delle squadre italiane (Genoa, Udinese e Cesena). Pioli schiera lo stesso 11 della partita contro il Manchester United: tutti i big in campo, con in panchina solo i due portieri e 4 giovani giocatori di movimento visto che il resto della rosa è stata impegnata questa mattina in un'altra amichevole con la Primavera. FirenzeViola vi offre la diretta testuale dell'incontro (che potete seguire anche su Radio FirenzeViola). Ecco le formazioni:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Bianco, Braschi, Montenegro, Trapani. Allenatore: Stefano Pioli

Japan University FA: Sato, Hosoi, Yoshimura, Tsuneto, Ikegaya, Yamaichi, Ueki, Matsunaga, Hidano, Fujieda, Shinoda. A disposizione: Yamada, Diouf, Yakushida, Hayashi, Shibuya, Sakai, Tanaka, Homma, Tsunoda, Mochiyama, Shimano, Muto. Allenatore: Kawazu