Fiorentina-Inter, Kean vicinissimo alla rete ma Sommer è provvidenziale

Fiorentina vicinissima al vantaggio ma è miracoloso Sommer! Cross dalla sinistra perfetto di Parisi per la testa di Kean che schiaccia in rete da pochi passi trovando una respinta provvidenziale del portiere elvetico. Si rimane sullo 0-0 ma che occasione per la viola.