Se salta Pioli, la Fiorentina tiene Patrick Vieira come opzione principale

Non solo Stefano Pioli. Mentre si definiscono le panchine delle squadre di Serie A ancora in cerca di un allenatore, la Fiorentina sfoglia la margherita e continua a lavorare senza sosta per riportare Pioli a Firenze, là dove il tecnico ex Milan è già stato sia da giocatore che come allenatore. Ma non c'è solo lui nell'alveo dei papabili per la panchina della Fiorentina rimasta vacante dopo la rescissione consensuale con Raffaele Palladino: come riporta Sky Sport, la Viola tiene sott'occhio anche Patrick Vieira, allenatore sotto contratto con il Genoa che ha già detto di voler restare al Grifone.