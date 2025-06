Dagli inviati Matri su Pioli: "Sarebbe un grande ritorno. Kean? Brava la società a credere in lui"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Alessandro Matri ha parlato a margine dell'evento che si svolge questo pomeriggio al Viola Park dal titolo "Careggi gioca in viola", un'iniziativa benefica che vuole raccogliere fondi in favore dell'ospedale fiorentino. Queste le sue parole sulla squadra viola: "Sempre bello essere qua per una causa di valore, poi siamo amici del costruttore Nigro quindi fa sempre piacere ritrovarsi per fare del bene".

La Fiorentina? "Ha fatto un campionato positivo, ha raggiunto la qualificazione alla Conference, ha fatto il record di punti degli ultimi anni. In un solo anno è stato fatto un mercato con tanti cambiamenti quindi non è facile iniziare e raggiungere subito grandi obiettivi. Forse c'era più aspettativa da parte della tifoseria, ma per essere al primo anno Palladino ha fatto un buon lavoro".

Kean? "Ha fatto una grandissima stagione dimostrando di essere un giocatore di grandissimo potenziale. Non veniva da stagioni positive anche perché non giocava con molta continuità. Però credo che dietro il lavoro di Kean ci sia il lavoro del suo allenatore quindi brava la società a crederci, bravo l'allenatore a valorizzarlo, e bravo l'ambiente fiorentino a esaltarlo".

Pioli in viola e Sarri alla Lazio? "Sono dei grandi ritorni. Hanno fatto bene in entrambe le piazze. Sarri aveva lasciato il segno nella tifoseria laziale. Pioli a Firenze ha fatto grandi cose. Anche dal punto di vista tecnico-tattico e umano, ci fu il dramma di Davide Astori. Credo sia la persona adatta a sostituire Palladino".