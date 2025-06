FirenzeViola Thauvin e Dzeko, la Fiorentina lavora sugli Over30: possono essere i colpi del mercato di giugno

In attesa di capire cosa ne sarà della panchina viola, la dirigenza continua a lavorare sotto traccia. Daniele Pradè e i suoi devono sì sbrigarsi a chiudere l'allenatore per la prossima stagione ma anche sondare il terreno delle 'offertissime' di inizio giugno, in una finestra di mercato anomala, che si chiuderà il 10 di questo mese, propedeutica per il Mondiale per Club ma anche per le occasioni di mercato.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Florian Thauvin, 32 anni, trequartista dal curriculum nobilissimo (una Coppa del Mondo in bacheca con la Francia), in fase calante sì ma con qualità tecniche resistenti all'invecchiamento. Il numero dieci dell'Udinese è legato ai friulani da un contratto che scade il 30 giugno 2026 e, in una situazione caotica, quella della società bianconera che sembra in procinto di cambiare presidenza e altre figure manageriali di spicco, la Fiorentina starebbe cercando di inserirsi per strappare il sì del calciatore. Thauvin piace alla dirigenza viola, che vorrebbe inserire in rosa un trequartista di spessore per sostituire Colpani e il possibile partente Beltran, in attesa di capire cosa succederà con Gudmundsson.

Per il momento è il francese di Orleans il colpo di giugno pensato da Pradè, che nella conferenza stampa del 27 maggio aveva esternato la volontà di 'fare qualcosina' già nella prima finestra di mercato. Non solo Thauvin però, perché c'è un altro big sul taccuino di Pradè. Si tratta di Edin Dzeko: come per Thauvin, non c'è bisogno di presentazioni per un attaccante da 448 reti in carriera; occorre anche qui però un veloce rimando alla carta d'identità, che segna 39 anni. Dopo un'ottima esperienza al Fenerbahce, Dzeko è attualmente svincolato e i suoi procuratori sono in contatto con diverse realtà italiane (oltre ai viola c'è anche il Bologna). Thauvin e Dzeko, una coppia d'attacco da 71 anni in due, due acquisti che rappresenterebbero alternative di lusso ma su cui gioco-forza non si potrebbe costruire il futuro della Fiorentina.