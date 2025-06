Dagli inviati Pazzini sulla Fiorentina: "Non aspettavo l'addio di Palladino. Giusto puntare su Pioli"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha parlato in occasione dell'iniziativa benefica che si svolge al Viola Park 'Careggi gioca in Viola', promossa da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi con l'evento sportivo che ha l'obiettivo di raccogliere fondi in favore dell'ospedale fiorentino. Queste le sue parole: "Siamo qui per una causa molto importante, è una giornata molto bella".

Pioli per la panchina viola? "Mai come quest'anno ci sarà un cambio di panchine importanti. Sono molto curioso di vedere quello che può succedere. Non mi aspettavo l'addio di Palladino. Ora Firenze ha bisogno di un allenatore importante e Pioli in questo senso può essere un nome di livello".