Fiorentina-Inter: i convocati di Palladino. Cataldi e Colpani recuperano, Adli assente

Stasera alle 20.45 si giocherà il recupero di Fiorentina-Inter sospesa il 1° dicembre scorso per il malore di Edoardo Bove e che riprenderà dal 17'. Anche i convocati sono necessariamente giocatori già tesserati in quella data e dunque con l'esclusione dei nuovi acquisti di gennaio. Dei tre infortunati recuperano Cataldi e Colpani mentre Adli è assente, per via del colpo alla caviglia di cui ha parlato due giorni fa Palladino in conferenza.

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) PARISI Fabiano

16) PONGRAČIĆ Marin

17) RANIERI Luca

18) RICHARDSON Michael Amir Junior

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)