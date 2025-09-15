Fiorentina in affanno e su la Repubblica-Firenze si legge: "Serve un cambio di passo"

vedi letture

Torna sulla partita di sabato la Repubblica-Firenze che analizza la sconfitta con il Napoli. Data per assodata la forza del Napoli, una squadra candidata a rivincere lo scudetto e a un gran percorso in Champions League, una Fiorentina con ambizioni di alta classifica — non necessariamente Champions ma conferma di un sesto posto come l’anno passato, sinonimo di Europa League — nella testa di Stefano Pioli la squadra poteva e doveva fare meglio. La reazione finale è un piccolo spunto da cui ripartire, ritrovando però certezze tecnico-tattiche ancora non evidenziate in questo inizio di stagione, fatto sì di un passaggio del turno in Conference, ma anche di soli due punti in campionato sui nove a disposizione.

E se il differenziale rispetto a un anno fa è di solo un punto in meno, allora furono tre in tre partite, il calendario con Como, Pisa e Roma prima della sosta e con Milan, Bologna e Inter dopo la pausa di ottobre impone un cambio di passo. Con certezze in ogni reparto ancora da trovare, magari attingendo da Nicolussi Caviglia e Fazzini, tra i più positivi sabato.