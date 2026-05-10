FirenzeViola Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni: dubbio davanti. Torna Mandragora in mezzo

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È una Fiorentina con i ranghi praticamente al completo quella che oggi alle ore 15:00 sfiderà il Genoa allo Stadio Artemio Franchi. Vanoli infatti, Kean (ancora l’attaccante non ha smaltito del tutto il problema alla tibia che lo perseguita da settimane) e Lamptey a parte, avrà tutti i giocatori a disposizione per la gara contro i rossoblù. In tal senso il tecnico viola si affiderà ai suoi titolarissimi, con capitano De Gea tra i pali e la difesa a quattro che dovrebbe essere composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens.

A centrocampo invece, al fianco di Fagioli dovrebbe tornare titolare Rolando Mandragora rimasto in panchina nella sfida contro la Roma. Nel ruolo di mezz’ala sinistra, invece, dovrebbe agire Cher Ndour. È in attacco invece che restano i maggiori dubbi, con Parisi pronto a riprendersi il posto dal titolare sulla destra a discapito di Harrison, e il dilemma centravanti. Piccoli infatti ha recuperato dal problema all’adduttore e dovrebbe partire titolare, ma resta comunque aperto il ballottaggi con Gudmundsson, che nel caso agirebbe da falso nove. Se dovvese però esserci la titolarità dell’ex Cagliari l’islandese verrebbe dirottato sulla sinistra dove è in vantaggio rispetto a Solomon.

Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Rugani, Kospo, Kouadio, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison, Solomon, Braschi. All Paolo Vanoli