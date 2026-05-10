Dagli inviati Fiorentina-Genoa: in tribuna al Franchi c'è anche Moise Kean

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Fiorentina-Genoa per adesso non ha regalato troppe emozioni in campo: dopo 15' risultato di 0-0 e nessuno squillo da ambo le parti, così la curiosità degli spettatori è stata accesa da un'inquadratura delle telecamere Dazn, che durante la gara hanno inquadrato la tribuna del Franchi e soprattutto Moise Kean; a differenza delle ultime uscite casalinghe il centravanti viola, assente da più di un mese per dei problemi alla tibia, è presente allo stadio.