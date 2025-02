Fiorentina-Genoa 2-0: fine primo tempo al Franchi, decidono Kean e l'ex Gudmundsson

All'intervallo di Fiorentina-Genoa, i padroni di casa conducono per 2-0. Apre Kean, arrotonda Gudmundsson col gol dell'ex. La rete che ha sbloccato il risultato arriva al 9', ci pensa Kean con una bella girata al volo su invito di Mandragora da punizione a fare 1-0.

Alla mezz’ora ecco dunque arrivare il 2-0 Fiorentina: lo propizia Gosens con discesa in fascia e assist per Gudmundsson, che grazie anche alla deviazione di Vasquez trova il raddoppio e l’atteso gol dell’ex. Pochi minuti più tardi l’ultimo arrivato di casa rossoblù Cornet avrebbe il pallone per accorciare il gap, ma a tu per tu con De Gea sparacchia altissimo. Il primo tempo finisce così, sul risultato di 2-0.