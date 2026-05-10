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Fiorentina-Genoa 0-0: tonnara in area piccola rossoblù ma i viola non riescono a segnare
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Quella che per ora è la più grossa occasione della Fiorentina (nonché probabilmente l'unica) arriva a ridosso dell'80': su uno spiovente profondo in area Brescianini sbuca sul secondo palo e di testa fa da sponda, Piccoli si getta alla ricerca del pallone ma sbatte ancora una volta su Ostigard, si innesca un flipper impazzito, con palla che schizza sui piedi di Parisi che conclude da tre metri a botta sicura, tiro però deviato involontariamente da Gosens, che era a terra davanti a lui. Palla fuori e 0-0 che resiste tra Fiorentina e Genoa.
Il fatto che sia questa una delle poche emozioni del pomeriggio del Franchi dice tanto su quanto visto finora in campo.
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