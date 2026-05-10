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Fiorentina-Genoa 0-0: prima chance della gara, Ostigard chiama l'intervento di De Gea
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Trentotto minuti e primo vero tiro in porta di Fiorentina-Genoa, gara per adesso dal ritmo balneare: punizione dall'out sinistro per gli ospiti, Vitinha scava col destro un pallone che spiove in area, Ostigard sovrasta Pongracic e di testa gira sul palo alla sinistra di De Gea, che in tuffo respinge il pericolo. Primo intervento della gara per lo spagnolo, che conserva lo 0-0 del Franchi.
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