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Fiorentina-Genoa 0-0: fuori Braschi (applaudito), dentro Piccoli

Fiorentina-Genoa 0-0: fuori Braschi (applaudito), dentro PiccoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 16:25Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Primo cambio in casa Fiorentina: la partita di Riccardo Braschi dura un'ora, al 61' al suo posto Roberto Piccoli. Non una gara entusiasmante per il classe 2006, che era all'esordio dal 1' in Serie A e viene salutato comunque dagli applausi dei presenti al Franchi. Dentro per quest'ultima mezz'ora più recupero Piccoli, non al cento per cento per un problema all'adduttore.