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Fiorentina-Genoa 0-0: doppio cambio a centrocampo, dentro Brescianini e Fabbian

Fiorentina-Genoa 0-0: doppio cambio a centrocampo, dentro Brescianini e FabbianFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 16:35Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Minuto ventisette della ripresa, altri cambi per Paolo Vanoli (tra le poche cosa da segnalare anche in questo secondo tempo di Fiorentina-Genoa): fuori Rolando Mandragora e Cher Ndour, dentro Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, la Viola cambia i due interni di centrocampo davanti a Nicolò Fagioli. Risultato che non si sblocca, 0-0 al Franchi.