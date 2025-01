FIORENTINA, Fiducia totale in Palladino: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il silenzio del post-partita dopo il doloroso pareggio arrivato ieri al Franchi contro il Torino, la Fiorentina non ha dubbi e andrà avanti con Raffaele Palladino senza nessuno scossone in vista. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, la posizione del club resta quella espressa dal dg Ferrari nella conferenza stampa di presentazione di Folorunsho giovedì scorso: piena fiducia nel proprio tecnico, che a partire dalla prossima partita contro la Lazio dovrà però invertire la rotta di una squadra che ha raccolto a partire da dicembre solo due punti in sei partite.

La posizione in classifica resta comunque in linea con le aspettative di inizio stagione ma i risultati dovranno cambiare al più presto per evitare che in futuro questa piena fiducia possa mutare.