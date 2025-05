Fiorentina di nuovo in Conference League, Gazzetta: "Impossible is nothing"

La Gazzetta dello Sport scrive della vittoria della Fiorentina a Udine che è valsa l’accesso alla Conference League. "Impossible is nothing" deve avere detto Raffaele Palladino alla squadra prima di scendere in campo in Friuli. I viola brindano a una clamorosa e quasi impensabile qualificazione - si legge - La squadra toscana è ancora in Europa, grazie alla sconfitta della Lazio, grazie a una partita vinta contro una squadra ridotta in dieci uomini a sei minuti dalla fine del primo tempo quando vinceva e stava mettendo sotto la Fiorentina in stile Venezia. E quindi con poco gioco, sempre alla ricerca di Kean e incapace di contrastare il movimento dei bianconeri supportati da un Sanchez ispirato.