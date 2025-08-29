Fiorentina da brividi. E per la Gazzetta a Comuzzo serve riposo

vedi letture

Per la Gazzetta dello Sport è una Fiorentina da brividi. Aveva ragione Stefano Pioli, scrive la rosea, Fiorentina-Polissya non era chiusa dopo il 3-0 dell'andata. Dopo che su Reggio Emilia si è abbattuta una forte pioggia, il diluvio si è poi abbattuto anche sulla squadra viola, sotto 2-0 dopo 15'.

Anche per la Gazzetta, dopo il vantaggio ucraino con Nazarenko e il raddoppio strepitoso di Andriyevskiy, la scossa l'hanno data i cambi, l'ingresso di Robin Gosens su tutti. Perché l'approccio è stato pessimo, su tutti quello di Pietro Comuzzo, finito in un frullatore mediatico di mercato negli ultimi giorni. E la Gazzetta suggerisce: "Forse è il caso di dargli un po' di riposo facendogli ritrovare la serenità". Il classe 2005 è poi uscito al 62'. Cambi dicevamo, ma anche reazione di squadra, concretizzata in tre gol in una manciata di minuti: prima Dodo, al secondo centro in 117 partite in viola, poi Ranieri, appena entrato, e infine il tocco a pochi centimetri dalla porta di Edin Dzeko, alla prima gioia in viola. La Fiorentina riparte da qui, dalla reazione della ripresa.