Dagli inviati Fiorentina-Cremonese 1-0, Moise Kean fa esplodere il Franchi!

vedi letture

Moise Kean fa esplodere il Franchi! Al primo minuto di recupero è Solomon a mettere un cross dalla sinistra che trova, dopo un batti e ribatti, i piedi dell'attaccante appena entrato: la Fiorentina è avanti 1-0!