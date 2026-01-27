Vanoli: "Curioso di vedere Balbo oggi. Domani Parisi in gruppo, Kean vicino al rientro"

vedi letture

Paolo Vanoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Mediaset nel pre partita della sfida tra Fiorentina e Como di Coppa Italia: "Ieri abbiamo partecipato all'ultimo saluto del nostro presidente. Sia Giuseppe che Catherine hanno fatto discorsi molto emozionanti che fanno capire il bene che vogliono a Firenzee alla fiorentina. Ora sta a noi far vedere che anche noi ci teniamo. Balbo? Quando faccio giocare i giovani è perché lavorano forte e bene.

Parisi rientra in gruppo domani, Gosens veniva da un periodo di carico importante, oggi avevamo defezioni. Sono curioso di vederlo, nel settore giovanile abbiamo diversi elementi interessanti come Eddi e Kospo. Moise Kean ha il suo programma di recupero, lo valutiamo giorno dopo giorno e piano piano si avvicina al rientro".