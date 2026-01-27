Fiorentina-Como 0-0: subito il "deb" Balbo pericoloso. Butez salva due volte

Fiorentina-Como 0-0: subito il "deb" Balbo pericoloso. Butez salva due volteFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:06Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Attenzione subito a Luis Balbo: al 4’ azione di sfondamento della Fiorentina con il debuttante classe 2006 che penetra in area di rigore del Como e impegna due volte Butez con due tiri ravvicinati. Prima mezza chance da gol per la Fiorentina con il terzino venezuelano.