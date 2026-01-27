Fiorentina-Como 1-1, fine primo tempo: al gran gol di Piccoli risponde Sergi Roberto

Si è da poco concluso sul risultato di 1-1 il primo tempo dell’ottavo di Coppa Italia che si sta disputando al Franchi tra Fiorentina e Como. I viola, passati in vantaggio al settimo minuto con un gran goal da centravanti vero di Roberto Piccoli, si sono fatti recuperare dagli ospiti al ventesimo con il goal di Sergi Roberto, che ha approfittato di una dormita su calcio d’angolo della difesa gigliata. Resta però buona la prima metà di gara disputata dalla squadra di Vanoli, visti soprattutto i cambi e l’ampio turnover effettuato dal tecnico della Fiorentina.