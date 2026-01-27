Dagli inviati
Giuseppe Commiso è al Franchi: fiori da capitan De Gea e abbracci con i tifosi
FirenzeViola.it
Il nuovo presidente della Fiorentina, nominato ufficialmente questo pomeriggio, Giuseppe Commisso, figlio di Rocco, è arrivato al Franchi per la sua prima uscita da nuovo patron viola. Commisso, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Como, ha abbracciato sia all'esterno dello Stadio che all'interno diversi tifosi e ha poi ricevuto dal capitano della Fiorentina David De Gea un mazzo di fiori, recapitato anche alla moglie di Rocco Commisso, Catherine, presente al fianco del figlio sugli spalti del Franchi.
Il capitano gigliato ha poi abbracciato in modo caloroso e sentito entrambi. Queste le immagini dell'arrivo di Giuseppe Commisso allo stadio:
