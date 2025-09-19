FirenzeViola

Fiorentina-Como, caccia agli ultimi biglietti: ancora 3.000 posti disponibili

Andrea Giannattasio

Caccia al tutto esaurito per la sfida di dopodomani tra Fiorentina e Como. Restano infatti circa 3.000 biglietti disponibili per riempire il Franchi al massimo della capienza consentita in questa fase di restyling.

A ieri risultavano già venduti 5.000 tagliandi, che si sommano ai circa 13.500 abbonati di questa stagione: un totale che porta già la previsione di pubblico sopra quota 18.000 spettatori. L’obiettivo della società è superare (o quantomeno avvicinare o bissare) il dato di 21.579 presenze registrato sabato scorso contro il Napoli e confermare così il calore della piazza anche in un periodo di capienza ridotta.