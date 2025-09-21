Dagli inviati
Fiorentina-Como 1-0, rigore poi revocato ai lariani. Paz sulla barriera, finale intenso
FirenzeViola.it
Allo scadere del quarto minuto di recupero del primo tempo, Nicolussi Caviglia sgambetta Perrone nei pressi dell'area di rigore e l'arbitro Bonacina fischia inizialmente il penalty per i lariani. Successivamente, dopo revisione al Var, il direttore di gara sancisce l'inizio del fallo fuori dai 16 metri e dunque cambia la decisione finale in punizione dal limite. Se ne incarica Nico Paz, che calcia sulla barriera. Poi segna il Como sulla respinta con Diego Carlos ma in evidente posizione di fuorigioco. Sono gli ultimi attimi di un primo tempo carico di episodi che si conclude sull'1-0 per i viola.
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
