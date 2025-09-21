Dagli inviati

Fiorentina-Como 1-0, Lamptey casca male ed è costretto al cambio. Debutta Fortini

Primo Piano
di Ludovico Mauro

Primo cambio, forzato, per Stefano Pioli. Al 21' è infatti costretto a lasciare il campo Tariq Lamptey, cascato pochi minuti prima dopo un colpo di testa e atterrato male su una gamba. Dopo aver provato a stringere i denti, l'ex Brighton è portato a chiedere la sostituzione. Al suo posto esordio in Serie A per Niccolò Fortini.