Fiorentina-Celje, l'elenco dei convocati viola: torna a disposizione Gosens

Attraverso il proprio profilo X, la Fiorentina ha da poco comunicato i convocati in vista della sfida in programma stasera alle ore 18.45 contro il Celje. Per il quarto di finale di ritorno di Conference Raffaele Palladino avrà a disposizione 21 calciatori, compreso Robin Gosens, che ritorna nell'elenco dei convocati a tre settimane dall'infortunio al ginocchio subito prima della gara contro l'Atalanta. Aggregati in prima squadra, a causa anche delle assenze per squalifica di Matias Moreno, Dodo e Nicolò Zaniolo, anche i Primavera Baroncelli, Caprini, Harder e Romani. Ancora out Andrea Colpani. Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Baroncelli, Comuzzo,Gosens, Parisi, Pongracic, Ranieri, Romani.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean.