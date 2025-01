FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'undicesimo minuto doppia chance simultanea per la Fiorentina. Kean viene pescato in profondità da Gudmundsson, poi serve Adli per due volte, entrambe buone per calciare in porta, ma l'ex Milan non tira e la retroguardia del Torino ferma due volte i viola in area.