FIO-NAP 0-2, Doppio cambio viola. Dentro Gosens e Colpani

Al 58' Palladino prova a cambiare le carte in tavola per recuperare una partita che con il 2-0 di Lukaku si è messa in salita. Il tecnico campano, dopo l'esperimento difesa a tre del primo tempo, decide di tornare alla difesa a quattro e al classico 4-2-3-1. Per tornare al modulo originale dentro Colpani e Gosens al posto di Parisi e Moreno.